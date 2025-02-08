В отправке на фронт FPV-очков со взрывчаткой под видом гуманитарной помощи замешана Служба безопасности или Главное управление разведки Украины, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Государственной думы Андрей Колесник. По его словам, диверсионная война со стороны Киева идет очень интенсивно.

Э т о С Б У и л и Г У Р , э т о и х п о ч е р к . Д и в е р с и о н н а я в о й н а у ж е н а ч а л а с ь , 1 0 0 % . [ В л а д и м и р ] З е л е н с к и й ( п р е з и д е н т У к р а и н ы . — N E W S . r u ) э т о п о д т в е р д и л п о [ А р м е н у ] С а р к и с я н у ( п р е з и д е н т Ф е д е р а ц и и б о к с а Д Н Р . — N E W S . r u ) . О н а и б ы л а , н о с е й ч а с п о ш л а е щ е б о л е е и н т е н с и в н о . Э т о Г У Р — т о о н и ч е т ы р е х ж е н щ и н з а в е р б о в а л и , т о п о г и б [ И г о р ь ] К и р и л л о в ( н а ч а л ь н и к в о й с к Р Х Б З . — N E W S . r u ) . Т е , к т о к о м п л е к т о в а л г у м а н и т а р н у ю п о м о щ ь , м о г л и б ы т ь з а в е р б о в а н ы , и л и к т о - т о и м п о д с у н у л , — с к а з а л К о л е с н и к .

Парламентарий призвал более тщательно проверять гуманитарную помощь, в частности с собаками и миноискателями. Как подчеркнул депутат, каждый конвой с гумпомощью должны осматривать российские спецслужбы.

ВСУ на поле боя стали подчиняться искусственному интеллекту из США

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что на фронт под видом гуманитарной помощи начали поступать заминированные FPV-очки. В них были установлены самодельные взрывные устройства с 10–15 граммами пластичного взрывчатого вещества. Минобороны России данную информацию не комментировало.