В Госдуме раскрыли, кто подсунул бойцам ВС РФ заминированные FPV-очки
В отправке на фронт FPV-очков со взрывчаткой под видом гуманитарной помощи замешана Служба безопасности или Главное управление разведки Украины, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Государственной думы Андрей Колесник. По его словам, диверсионная война со стороны Киева идет очень интенсивно.
Это СБУ или ГУР, это их почерк. Диверсионная война уже началась, 100%. [Владимир] Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) это подтвердил по [Армену] Саркисяну (президент Федерации бокса ДНР. — NEWS.ru). Она и была, но сейчас пошла еще более интенсивно. Это ГУР — то они четырех женщин завербовали, то погиб [Игорь] Кириллов (начальник войск РХБЗ. — NEWS.ru). Те, кто комплектовал гуманитарную помощь, могли быть завербованы, или кто-то им подсунул, — сказал Колесник.
Парламентарий призвал более тщательно проверять гуманитарную помощь, в частности с собаками и миноискателями. Как подчеркнул депутат, каждый конвой с гумпомощью должны осматривать российские спецслужбы.
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Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что на фронт под видом гуманитарной помощи начали поступать заминированные FPV-очки. В них были установлены самодельные взрывные устройства с 10–15 граммами пластичного взрывчатого вещества. Минобороны России данную информацию не комментировало.