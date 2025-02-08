Путин поручил бороться со звонками мошенников с Украины

Президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по блокировке звонков мошенников с территории Украины. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.

« Р а з р а б о т а т ь д о п о л н и т е л ь н ы е м е р ы п о б л о к и р о в к е т е л е ф о н н ы х в ы з о в о в , о с у щ е с т в л я е м ы х с т е р р и т о р и и У к р а и н ы и д р у г и х н е д р у ж е с т в е н н ы х и н о с т р а н н ы х г о с у д а р с т в в п р е с т у п н ы х ц е л я х , а т а к ж е и н ы е н е о б х о д и м ы е м е р ы п о з а щ и т е п р а в и з а к о н н ы х и н т е р е с о в г р а ж д а н Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и о т п р е с т у п н ы х п о с я г а т е л ь с т в , с о в е р ш а е м ы х с и с п о л ь з о в а н и е м с о в р е м е н н ы х и н ф о р м а ц и о н н о - к о м м у н и к а ц и о н н ы х т е х н о л о г и й » , — о т м е ч а е т с я в д о к у м е н т е .

Ответственными за выполнение поручений глава государства назначил председателя правительства РФ Михаила Мишустина, директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова и главу МВД Владимира Колокольцева. Срок выполнения поручения — до 1 июля 2025 года.

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Кроме того, Владимир Путин поручил обеспечить оказание медицинской помощи бездомным по месту их пребывания и вне зависимости наличия у них документов.