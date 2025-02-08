Медведев назвал фильм об СВО «сильным и честным»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале рассказал о впечатлениях от просмотра фильма «У края бездны».

Фильм «У края бездны» — четырёхсерийный документальный фильм-погружение о событиях 2022 года, действиях батальона «Сомали» при штурме Мариуполя.

« Ф и л ь м с и л ь н ы й , ч е с т н ы й и о ч е н ь п е ч а л ь н ы й . С и л ь н ы й — п о т о м у ч т о п р а в д и в ы й , б е з л а к и р у ю щ е й ц е н з у р ы и р е т у ш и . Ч е с т н ы й — п о т о м у ч т о э т о п р о с т о х р о н и к а в о й н ы , б е з н а и г р а н н ы х э м о ц и й и и з б и т ы х х у д о ж е с т в е н н ы х ш т а м п о в . О ч е н ь п е ч а л ь н ы й — п о т о м у ч т о м н о г и е д е й с т в у ю щ и е л и ц а ф и л ь м а п о г и б л и в б о ю » , — р а з ъ я с н и л М е д в е д е в .

Зампред Совбеза уточнил, что многие герои фильма погибли в ходе последующих боевых действий. Он добавил, что картина — просто хроника боёв, запись рутины жизни и смерти.

Медведев назвал заботу о героях СВО важнейшим приоритетом государства

Политик подчеркнул, что раньше не было возможности снимать такое кино о военных действиях, не было такой техники, таких установок.

« П о л у ч и л а с ь х р о н и к а п о д в и г а . Х р о н и к а т о г о , к а к в о ю ю т з а к а ж д ы й м е т р н а ш е й з е м л и , к а к с п а с а ю т б е с п о м о щ н ы х г р а ж д а н с к и х и к а к у х о д я т и з ж и з н и н а ш и г е р о и . Х р о н и к а б у д у щ е й П о б е д ы » , — к о н с т а т и р о в а л М е д в е д е в .

Ранее политик посоветовал европейцам посмотреть фильм «Александр Невский» и послушать финальную кантату. Он пояснил, что просмотр картины поможет им лучше понять, какая судьба ожидает противников России.