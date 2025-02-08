Медведев назвал фильм об СВО «сильным и честным»
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале рассказал о впечатлениях от просмотра фильма «У края бездны».
Фильм «У края бездны» — четырёхсерийный документальный фильм-погружение о событиях 2022 года, действиях батальона «Сомали» при штурме Мариуполя.
«Фильм сильный, честный и очень печальный. Сильный — потому что правдивый, без лакирующей цензуры и ретуши. Честный — потому что это просто хроника войны, без наигранных эмоций и избитых художественных штампов. Очень печальный — потому что многие действующие лица фильма погибли в бою», — разъяснил Медведев.
Зампред Совбеза уточнил, что многие герои фильма погибли в ходе последующих боевых действий. Он добавил, что картина — просто хроника боёв, запись рутины жизни и смерти.
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Политик подчеркнул, что раньше не было возможности снимать такое кино о военных действиях, не было такой техники, таких установок.
«Получилась хроника подвига. Хроника того, как воюют за каждый метр нашей земли, как спасают беспомощных гражданских и как уходят из жизни наши герои. Хроника будущей Победы», — констатировал Медведев.
Ранее политик посоветовал европейцам посмотреть фильм «Александр Невский» и послушать финальную кантату. Он пояснил, что просмотр картины поможет им лучше понять, какая судьба ожидает противников России.