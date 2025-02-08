Закон о защите россиян от мошенников рассмотрят во втором чтении

Госдума на неделе с 10 февраля рассмотрит во втором чтении законопроект о периоде охлаждения при выдаче кредитов в России. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что россияне, обманом вынужденные взять кредиты, не будут платить по договору, если не было периода охлаждения. Кроме того, по словам Володина, заемщиков обяжут предоставлять свой ИНН при обращении в кредитную организацию.

« Э т о н у ж н о д л я б о л е е т о ч н о й и д е н т и ф и к а ц и и г р а ж д а н и н а , п л а н и р у ю щ е г о в з я т ь к р е д и т » , — п о я с н и л с п и к е р .

Законопроект, который должен стать механизмом защиты граждан от финансовых мошенников, приняли в первом чтении 15 января. Период охлаждения для сумм от 50 до 200 тысяч рублей составит 4 часа, а для сумм от 200 тысяч рублей — 48 часов.