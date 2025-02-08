Генконсул России в США сообщил о «всплеске» обращений по получению гражданства

Генконсульство России в США зафиксировало рост числа обращений по получению гражданства РФ после того, как власти Украины начали требовать призывников за рубежом становиться на воинский учет. Об этом РИА Новости сообщил генконсул Александр Захаров.

« П о с л е в в е д е н и я в е с н о й 2 0 2 4 г о д а у к р а и н с к и м и в л а с т я м и т р е б о в а н и я < . . . > ф и к с и р о в а л и в с п л е с к о б р а щ е н и й , в т о м ч и с л е п о э л е к т р о н н о й п о ч т е , п о в о п р о с а м п р и о б р е т е н и я р о с с и й с к о г о г р а ж д а н с т в а и п о р я д к у е г о о ф о р м л е н и я » , — с к а з а л о н .

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Дипломат подчеркнул, что в прошлом году в генконсульство по данному вопросу обратились 54 гражданина Украины, включая тех, чьи родители уже получили паспорт РФ. Им порекомендовали обращаться с такими заявлениями в органы МВД на российской территории «в соответствии с действующим законодательством», отметил Захаров.

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