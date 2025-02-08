Поверенный Ким: России и США не стоит списывать историю партнёрства

Временный поверенный в делах России в США Александр Ким заявил, что обе страны связывает наследие партнёрства в критические моменты мировой истории и не стоит позволять этому кануть в небытие.

«Россия и США объединялись в критические моменты истории. Мы надеемся, что это наследие партнёрства не будет предано забвению», — цитирует дипломата РИА Новости.

Он добавил, что Москва выступает за мирное сосуществование, принимая равную значимость различных систем ценностей и моделей развития, которые возникают из различных культур.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии субстантивных предложений от США по Украине. Он добавил, что Россия сохраняет готовность к переговорам по Украине.