Зеленского высмеяли за контракты ВСУ для 18-летних украинцев

Захарова: заявления Зеленского о военных контрактах укладываются в сделку по цинку
Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела параллель между заявлением Владимира Зеленского о подготовке спецконтрактов на военную службу для украинской молодёжи и словами президента США Дональда Трампа про получение редкоземельных металлов от Киева.
«Зеленский объявил о подготовке специальных контрактов на военную службу для граждан в возрасте от 18 до 24 лет в целях восполнения потерь в рядах ВСУ. Часть сделки по редкоземельному металлу — цинку», — написала дипломат в Telegram-канале.
Зеленский сообщил о разработке выгодных контрактов в ВСУ для молодых украинцев
Ранее Трамп изъявил желание обсудить безопасность редкоземельных металлов Украины.
Позже сообщалось, что Зеленский нашёл лазейку для призыва молодёжи в ВСУ. В интервью Reuters он рассказал о проработке так называемого спецконтракта для людей от 18 до 24 лет.