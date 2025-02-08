Зеленского высмеяли за контракты ВСУ для 18-летних украинцев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела параллель между заявлением Владимира Зеленского о подготовке спецконтрактов на военную службу для украинской молодёжи и словами президента США Дональда Трампа про получение редкоземельных металлов от Киева.

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« З е л е н с к и й о б ъ я в и л о п о д г о т о в к е с п е ц и а л ь н ы х к о н т р а к т о в н а в о е н н у ю с л у ж б у д л я г р а ж д а н в в о з р а с т е о т 1 8 д о 2 4 л е т в ц е л я х в о с п о л н е н и я п о т е р ь в р я д а х В С У . Ч а с т ь с д е л к и п о р е д к о з е м е л ь н о м у м е т а л л у — ц и н к у » , — написала дипломат в Telegram-канале.

Зеленский сообщил о разработке выгодных контрактов в ВСУ для молодых украинцев

Ранее Трамп изъявил желание обсудить безопасность редкоземельных металлов Украины.

Позже сообщалось, что Зеленский нашёл лазейку для призыва молодёжи в ВСУ. В интервью Reuters он рассказал о проработке так называемого спецконтракта для людей от 18 до 24 лет.