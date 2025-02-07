Захарова предупредила Францию об умении России отвечать на угрозы

Франция продолжает запугивать российских журналистов, рассказывая о каких-то «мерах воздействия», но Россия умеет отвечать.

Захарова предупредила Францию об умении России отвечать на угрозы
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Об этом рассказала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Они должны понимать, что мы умеем отвечать», предупредила Париж дипломат.

Ранее Мария Захарова назвала травлей отказ Франции выдать визу сотрудникам российского издания «Известия». В качестве причины отказа Париж заявил, что одна или несколько стран Европейского союза считают журналистов российского издания угрозой общественному порядку или внутренней безопасности. До этого французские власти отказали в аккредитации журналиста «Комсомольской правды» Александра Куделе.

Позже МИД Франции пообещал пересмотреть вопрос об аккредитации для российских журналистов.