Захарова предупредила Францию об умении России отвечать на угрозы

Франция продолжает запугивать российских журналистов, рассказывая о каких-то «мерах воздействия», но Россия умеет отвечать.

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Об этом рассказала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

« О н и д о л ж н ы п о н и м а т ь , ч т о м ы у м е е м о т в е ч а т ь » , — п р е д у п р е д и л а П а р и ж д и п л о м а т .

Ранее Мария Захарова назвала травлей отказ Франции выдать визу сотрудникам российского издания «Известия». В качестве причины отказа Париж заявил, что одна или несколько стран Европейского союза считают журналистов российского издания угрозой общественному порядку или внутренней безопасности. До этого французские власти отказали в аккредитации журналиста «Комсомольской правды» Александра Куделе.

Позже МИД Франции пообещал пересмотреть вопрос об аккредитации для российских журналистов.