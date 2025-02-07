Захарова предупредила Францию об умении России отвечать на угрозы
Франция продолжает запугивать российских журналистов, рассказывая о каких-то «мерах воздействия», но Россия умеет отвечать.
Об этом рассказала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Они должны понимать, что мы умеем отвечать», — предупредила Париж дипломат.
Ранее Мария Захарова назвала травлей отказ Франции выдать визу сотрудникам российского издания «Известия». В качестве причины отказа Париж заявил, что одна или несколько стран Европейского союза считают журналистов российского издания угрозой общественному порядку или внутренней безопасности. До этого французские власти отказали в аккредитации журналиста «Комсомольской правды» Александра Куделе.
Позже МИД Франции пообещал пересмотреть вопрос об аккредитации для российских журналистов.