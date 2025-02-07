Раскрыта новая должность экс-губернатора Новгородской области

Бывший губернатор Новгородской области Андрей Никитин, ранее ушедший в отставку, перешел на работу в Правительство России, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кабмина. Его назначили на должность заместителя министра транспорта РФ.

П р е д с е д а т е л ь п р а в и т е л ь с т в а М и х а и л М и ш у с т и н п о д п и с а л р а с п о р я ж е н и е о н а з н а ч е н и и А н д р е я Н и к и т и н а з а м е с т и т е л е м м и н и с т р а т р а н с п о р т а , — с к а з а н о в с о о б щ е н и и .

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин освободил Андрея Никитина от должности губернатора Новгородской области, подписав соответствующий указ. Уточняется, что глава региона уходит с поста по собственному желанию. Никитин руководил субъектом с осени 2017 года.

Путин принял отставку губернатора Новгородской области

Никитин родился 26 ноября 1979 года в Москве, где получил высшее образование. Во время обучения стажировался в Госдуме России. Работал в компании ООО «Блок блэк», которая занималась производством и продажей компьютерных комплектующих и оргтехники с 2000 по 2001 год. После этого занимал пост гендиректора по развитию сети ресторанов «Теремок». Работал в инвесткомпании «Нефтегазинвест». С 2002 по 2011 год работал в ГК «Рускомпозит».

До этого Путин освободил от должности замглавы Минюста РФ Всеволода Вуколова, он занимал пост с 2021 года. Также Путин подписал документ о вступлении государства в орган управления Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ).