Раскрыта новая должность экс-губернатора Новгородской области
Бывший губернатор Новгородской области Андрей Никитин, ранее ушедший в отставку, перешел на работу в Правительство России, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кабмина. Его назначили на должность заместителя министра транспорта РФ.
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Андрея Никитина заместителем министра транспорта, — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин освободил Андрея Никитина от должности губернатора Новгородской области, подписав соответствующий указ. Уточняется, что глава региона уходит с поста по собственному желанию. Никитин руководил субъектом с осени 2017 года.
Путин принял отставку губернатора Новгородской области
Никитин родился 26 ноября 1979 года в Москве, где получил высшее образование. Во время обучения стажировался в Госдуме России. Работал в компании ООО «Блок блэк», которая занималась производством и продажей компьютерных комплектующих и оргтехники с 2000 по 2001 год. После этого занимал пост гендиректора по развитию сети ресторанов «Теремок». Работал в инвесткомпании «Нефтегазинвест». С 2002 по 2011 год работал в ГК «Рускомпозит».
До этого Путин освободил от должности замглавы Минюста РФ Всеволода Вуколова, он занимал пост с 2021 года. Также Путин подписал документ о вступлении государства в орган управления Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ).