У Европейского союза (ЕС) нет оснований давать юридическую оценку действиям России. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала инициативу по созданию «спецтрибунала по агрессии против Украины».

Заявление опубликовано на сайте ведомства.

« О б в и н е н и я Р о с с и и и р о с с и й с к и х д о л ж н о с т н ы х л и ц в " а г р е с с и и " а б с у р д н ы , а н е с у р а з н ы е к о н с т р у к ц и и , к о т о р ы е и з о б р е т а ю т с я в о к р у г э т о г о , н е и м е ю т н и к а к о й ю р и д и ч е с к о й о с н о в ы . У в е р е н ы , ч т о г о с у д а р с т в а М и р о в о г о б о л ь ш и н с т в а д а д у т и м а д е к в а т н у ю о ц е н к у » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

МИД России ответил на угрозы Трампа в адрес стран БРИКС

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, подобные методы стран Запада подтверждают их курс на слом международного права.

« С т а в и м и х в о д и н р я д с н е з а к о н н ы м и о д н о с т о р о н н и м и с а н к ц и я м и и п о п ы т к а м и с в о р о в а т ь ч у ж и е с у в е р е н н ы е а к т и в ы » , — д о б а в и л а д и п л о м а т .

Ранее Захарова заявила, что Агентство США по международному развитию (USAID) выделяло миллионы долларов на эксперименты по проведению операций грызунам с пересадкой половых органов. Она также раскритиковала агентство за лицемерное отношение к животным.