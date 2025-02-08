Хинштейн рассказал об очень плохой ситуации с бюджетом Курской области

Хинштейн назвал ситуацию с бюджетом Курской области «очень плохой»
В первую очередь, речь идёт о задолженности региона перед семьями погибших участников СВО.
Об этом врио губернатора сообщил во время расширенной встречи с жителями трёх районов курского приграничья. Также, регион задолжал ранеными. В отделении фонда «Защитники отечества» рассказали, что областное постановление предусматривало только однократную выплату.
Путин поручил Хинштейну подготовить программу восстановления приграничья Курской области
«То есть, если человек был ранен, пришёл лечиться, восстановился и вернулся обратно на передовую, где его ранило повторно, это уже не считается», – подчеркнул Александр Хинштейн.
По его словам, такой подход неправильный и он будет изменён. Он добавил, что каждый вопрос, который поднимают переселенцы, это вопрос очень больших денег, которых на сегодняшний день в бюджете региона нет.