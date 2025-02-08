Хинштейн рассказал об очень плохой ситуации с бюджетом Курской области

В первую очередь, речь идёт о задолженности региона перед семьями погибших участников СВО.

Об этом врио губернатора сообщил во время расширенной встречи с жителями трёх районов курского приграничья. Также, регион задолжал ранеными. В отделении фонда «Защитники отечества» рассказали, что областное постановление предусматривало только однократную выплату.

Путин поручил Хинштейну подготовить программу восстановления приграничья Курской области

« Т о е с т ь , е с л и ч е л о в е к б ы л р а н е н , п р и ш ё л л е ч и т ь с я , в о с с т а н о в и л с я и в е р н у л с я о б р а т н о н а п е р е д о в у ю , г д е е г о р а н и л о п о в т о р н о , э т о у ж е н е с ч и т а е т с я » , – п о д ч е р к н у л А л е к с а н д р Х и н ш т е й н .

По его словам, такой подход неправильный и он будет изменён. Он добавил, что каждый вопрос, который поднимают переселенцы, это вопрос очень больших денег, которых на сегодняшний день в бюджете региона нет.