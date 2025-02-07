Путин принял отставку губернатора Новгородской области

Президент России Владимир Путин освободил от должности губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

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Отмечается, что Никитин был освобожден от должности по собственному желанию. Как уточнили в пресс-службе, бывший губернатор принял такое решение из-за перехода на другую работу.

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« П р и н я т ь о т с т а в к у г у б е р н а т о р а Н о в г о р о д с к о й о б л а с т и Н и к и т и н а А . С . п о с о б с т в е н н о м у ж е л а н и ю в с в я з и с п е р е х о д о м н а д р у г у ю р а б о т у » , — с о о б щ а е т с я в у к а з е .

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