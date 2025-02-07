Путин принял отставку губернатора Новгородской области
Президент России Владимир Путин освободил от должности губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Отмечается, что Никитин был освобожден от должности по собственному желанию. Как уточнили в пресс-службе, бывший губернатор принял такое решение из-за перехода на другую работу.
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«Принять отставку губернатора Новгородской области Никитина А.С. по собственному желанию в связи с переходом на другую работу», — сообщается в указе.
Ранее Путин освободил Юрия Борисова от должности генерального директора Роскосмоса.