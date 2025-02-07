Шеф-повар рассказал о приготовлении еды для Путина

Шеф-повар Артем Лосев раскрыл подробности приготовления блюд для президента России Владимира Путина и высоких делегаций. Он заявил, что еду всегда пробуют перед подачей. Об этом сообщает Москва 24.

Мужчина поделился, что готовил блюда для главы страны и участвовал в составлении программы питания для делегаций Олимпийских игр в Сочи. Лосев отметил, что продукты всегда тщательно проверяют.

« Б л ю д а о т в о з я т в л а б о р а т о р и ю , а п е р е д э т и м е щ е с д а е ш ь в с е п р о д у к т ы н а а н а л и з ы . П о с л е э т о г о т е б е г о в о р я т , з д е с ь , н а п р и м е р , п р е в ы ш е н и е р т у т и » , – р а с с к а з а л ш е ф - п о в а р .

Мужчина пояснил, что некоторые продукты могут «браковать». Он привел в пример белые грибы.

« Г р и б ы в ц е л о м б р а к у ю т , п о т о м у ч т о т а м е с т ь п р е в ы ш е н и е р т у т и , н е б о л ь ш о е к а к о е - т о к о л и ч е с т в о » , – д о б а в и л А р т е м Л о с е в .

Он добавил, что после проверки продуктов повара должны приготовить на одну порцию больше, чтобы ее забрали в лабораторию. Там проводят еще одно исследование.

Ранее мы писали о том, что бывший шеф-повар Белого дома заявил о сложностях готовки для Трампа.