Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в контексте деятельности агентства USAID прокомментировала двойные стандарты США в отношении защиты животных.

Дипломат обратила внимание на сообщения о том, что USAID выделяло миллионы долларов на трансгендерные операции на грызунах.

" В о п р о с : з а ч е м т о г д а н у ж н ы б ы л и в с е э т и а м е р и к а н с к и е р а з г о в о р ы о з а щ и т е ж и в о т н ы х и н а к л е й к и н а т о в а р а х в д у х е " н и о д н а с в и н к а н е п о с т р а д а л а " , е с л и н а д е н ь г и а м е р и к а н с к и х н а л о г о п л а т е л ь щ и к о в м ы ш а м п е р е с а ж и в а л и п о л о в ы е о р г а н ы и з а т е м с л е д и л и з а и х " ф е р т и л ь н о с т ь ю " ? " - о т м е т и л а в T e l e g r a m - к а н а л е д и п л о м а т .