Захарова прокомментировала трансгендерные операции на животных в США

Захарова указала на двойные стандарты США в контексте USAID
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в контексте деятельности агентства USAID прокомментировала двойные стандарты США в отношении защиты животных.
Дипломат обратила внимание на сообщения о том, что USAID выделяло миллионы долларов на трансгендерные операции на грызунах.
"Вопрос: зачем тогда нужны были все эти американские разговоры о защите животных и наклейки на товарах в духе "ни одна свинка не пострадала", если на деньги американских налогоплательщиков мышам пересаживали половые органы и затем следили за их "фертильностью"?" - отметила в Telegram-канале дипломат.
"Не удивлюсь, если и трансгендерную оперу для животных USAID тоже оплачивало", - добавила представитель российского дипведомства.