МИД России ответил на угрозы Трампа в адрес стран БРИКС

Сотрудничество государств-участников БРИКС не направлено против других стран и имеет созидательный характер. В беседе с США Дональда Трампа прокомментировали в департаменте информации и печати МИД России.

« С о т р у д н и ч е с т в о в БРИКС ориентировано на укрепление социально-экономического и человеческого потенциала участников», — отметили в МИД.

В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что взаимодействие в финансовой сфере является ключевым для объединения, с целью создания устойчивых механизмов, отвечающих интересам развивающихся стран.

В Кремле ответили на заявления спецпосланника США по Украине

Уточняется, что американский лидер угрожал закрыть американский рынок и ввести пошлины против стран БРИКС, которые будут пытаться создать собственную валюту или поддерживать любую другую вместо доллара.

Ранее стало известно, что Трамп собрался значительно усложнить торговые отношения США со странами БРИКС. Он допустил введение 100-процентных таможенных тарифов на ввоз в Соединенные Штаты продукции из стран объединения.