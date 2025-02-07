Самый молодой глава «Роскосмоса» впервые прокомментировал назначение

Недавно возглавивший корпорацию «Роскосмос» 39-летний Дмитрий Баканов впервые прокомментировал свое назначение на должность, подчеркнув свою связь с космической отраслью. Он стал самым молодым руководителем в истории этой организации.

« К о с м о с д л я м е н я н е п р о с т о с л о в о — э т о с у д ь б а » , — с к а з а л н о в ы й г л а в а Р о с к о с м о с а Б а к а н о в .

Видео с комментарием предоставил секретариат министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Названо главное отличие нового главы «Роскосмоса» от Илона Маска

Баканов отметил важность новой роли и ответственность, которую она с собой несет. По его словам, назначение для него — «огромный вызов». Он выразил готовность использовать свой опыт и знания для развития космической отрасли России и достижения новых высот в космических исследованиях.

Ранее 39-летний Дмитрий Баканов был назначен на пост главы «Роскосмос». Пользователи Сети уже активно обсуждают внешность самого молодого руководителя корпорации.