В Госдуме отреагировали на условие Сирии по сохранению военных баз России

Москва и Дамаск смогут взаимовыгодно договориться о расположении российских военных баз в Сирии, рассказал Lenta.ru депутат Андрей Колесник. Свое заявление парламентарий сделал в ответ на условие, которое предложил глава Минобороны Сирии Мурхаф Абу Касра.

В России отреагировали на условие Сирии по сохранению военных баз России
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Надо понимать, что база в Тартусе это не новая морская база. Она уже там много лет. Я сам был там еще курсантом. Договоренности могут быть разные. Во всяком случае, они будут точно взаимовыгодные, отметил Колесник.

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Народный избранник подчеркнул, что в политике нет постоянных друзей, зато есть постоянные интересы. По словам парламентария, Россия будет поступать так, как ей выгодно.

Мурхаф Абу Касра ранее заявил, что военные базы России останутся в Сирии, только в случае выгоды для арабской республики. Он отметил, что отношение Москвы к новому правительству Сирии улучшилось.