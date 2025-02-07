В России отреагировали на условие Сирии по сохранению военных баз России

Москва и Дамаск смогут взаимовыгодно договориться о расположении российских военных баз в Сирии, рассказал Lenta.ru депутат Андрей Колесник. Свое заявление парламентарий сделал в ответ на условие, которое предложил глава Минобороны Сирии Мурхаф Абу Касра.

Н а д о п о н и м а т ь , ч т о б а з а в Т а р т у с е — э т о н е н о в а я м о р с к а я б а з а . О н а у ж е т а м м н о г о л е т . Я с а м б ы л т а м е щ е к у р с а н т о м . Д о г о в о р е н н о с т и м о г у т б ы т ь р а з н ы е . В о в с я к о м с л у ч а е , о н и б у д у т т о ч н о в з а и м о в ы г о д н ы е , — о т м е т и л К о л е с н и к .

Глава МО Сирии назвал условия сохранения военных баз РФ

Народный избранник подчеркнул, что в политике нет постоянных друзей, зато есть постоянные интересы. По словам парламентария, Россия будет поступать так, как ей выгодно.

Мурхаф Абу Касра ранее заявил, что военные базы России останутся в Сирии, только в случае выгоды для арабской республики. Он отметил, что отношение Москвы к новому правительству Сирии улучшилось.