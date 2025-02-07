В России отреагировали на условие Сирии по сохранению военных баз России

В Госдуме отреагировали на условие Сирии по сохранению военных баз России
Москва и Дамаск смогут взаимовыгодно договориться о расположении российских военных баз в Сирии, рассказал Lenta.ru депутат Андрей Колесник. Свое заявление парламентарий сделал в ответ на условие, которое предложил глава Минобороны Сирии Мурхаф Абу Касра.
Надо понимать, что база в Тартусе — это не новая морская база. Она уже там много лет. Я сам был там еще курсантом. Договоренности могут быть разные. Во всяком случае, они будут точно взаимовыгодные, — отметил Колесник.
Глава МО Сирии назвал условия сохранения военных баз РФ
Народный избранник подчеркнул, что в политике нет постоянных друзей, зато есть постоянные интересы. По словам парламентария, Россия будет поступать так, как ей выгодно.
Мурхаф Абу Касра ранее заявил, что военные базы России останутся в Сирии, только в случае выгоды для арабской республики. Он отметил, что отношение Москвы к новому правительству Сирии улучшилось.