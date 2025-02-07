Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Калининградской области
Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности вопросы развития Калининградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
"Рассмотрим сегодня создание условий для устойчивого и стабильного развития Калининградской области", - заявил президент, начиная совещание.
Путин пояснил, что речь пойдет об аспектах, которые находятся в сфере интересов Совета Безопасности.
"Пообсуждаем с учетом специфики самого региона все эти вопросы", - уточнил президент и предоставил слово вице-премьеру Татьяне Голиковой.