Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Калининградской области

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности вопросы развития Калининградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

" Р а с с м о т р и м с е г о д н я с о з д а н и е у с л о в и й д л я у с т о й ч и в о г о и с т а б и л ь н о г о р а з в и т и я К а л и н и н г р а д с к о й о б л а с т и " , - з а я в и л президент, начиная совещание.

Путин пояснил, что речь пойдет об аспектах, которые находятся в сфере интересов Совета Безопасности.