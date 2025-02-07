Генерал объяснил свой выход из состава комитета Госдумы по обороне

Депутат Госдумы Андрей Гурулев, которого предлагается вывести из состава думского комитета по обороне, объяснил это особенностями своей работы. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

« П о л н о с т ь ю п о д д е р ж и в а ю р е ш е н и е р у к о в о д с т в а о м о е м п е р е х о д е и з к о м и т е т а п о о б о р о н е в к о м и т е т п о р е г и о н а л ь н о й п о л и т и к е и м е с т н о м у с а м о у п р а в л е н и ю . Э т о , б е з у с л о в н о , п р о д и к т о в а н о м о е й а к т и в н о й р а б о т о й н а д в о п р о с а м и , к а с а ю щ и м и с я ж и з н и г р а ж д а н н а м е с т а х » , — н а п и с а л д е п у т а т .

По его словам, особого внимания требуют проблемы регионов и местного самоуправления. Гурулев выразил надежду, что его опыт работы поможет внести значимый вклад в развитие различных инициатив и улучшение жизни людей.

Стало известно об использовании ВСУ части «линии Суровикина» против России

7 февраля стало известно, что в Госдуму внесли законопроект о выводе Гурулева из состава комитета по обороне. Депутат в 2024 году выступал за ввод налога на бездетность в России. Его помощник Адам Ислуев в декабре устроил пьяный дебош в самолете, после чего его уволили.