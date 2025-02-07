Кремль отказался комментировать намерение полностью запретить аборты в регионе России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать намерение властей Волгоградской области полностью запретить аборты в регионе. Его слова передает РИА Новости.

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« С л у ш а й т е , я н е м о г у н и ч е г о к о м м е н т и р о в а т ь . Т а м т о л ь к о с о в е щ а н и е з а п л а н и р о в а н о , а в ы х о т и т е , ч т о б ы м ы к о м м е н т и р о в а л и . Н е с ч и т а ю к о р р е к т н ы м т а к о й в о п р о с » , — с к а з а л Песков.

Так он отреагировал на информацию о том, что власти Вологодской области захотели обсудить запрет на аборты, в том числе в частных клиниках. Губернатор региона Георгий Филимонов рассказал, что будет проводить совещание с главврачами и директорами, где обсудят этот вопрос.

19 декабря 2024 года президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос про аборты в ходе прямой линии, заявлял, что не должно быть вопросов, которые раскололи бы наше общество. По его словам, нужно думать как о благосостоянии российских семей с детьми, так и о праве женщины принимать решения.