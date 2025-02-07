В Кремле ответили на вопрос о выступлении Путина по крушению самолета AZAL

Выступление президента России Владимира Путина из-за крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в районе Актау не планируется. На вопрос о выступлении ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

« Н е т , н е п л а н и р у е т с я » , — о т в е т и л н а в о п р о с ж у р н а л и с т о в п р е с с - с е к р е т а р ь российского лидера.

4 февраля Министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет о причинах авиакатастрофы в Актау. Из документа следует, что у азербайджанского самолета вышли из строя оба GPS.

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Высказываться о предварительном отчете о крушении в Кремле ранее отказались. По словам Пескова, в текущем виде документ комментировать невозможно.