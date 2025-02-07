В Кремле отреагировали на введение Трампом санкций против МУС

Россия не признает Международный уголовный суд (МУС), а санкции президента США Дональда Трампа против суда не касаются Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы же не является участниками статута соответствующего, и, соответственно, мы МУС не признаем. Это касается американцев, у них свое отношение к МУС, и это не наше дело», — отметил официальный представитель Кремля.

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