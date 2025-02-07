Россия применяет зеркальные меры при отказе в визах журналистам

Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что Москва начала применять зеркальные меры в отношении западных журналистов в ответ на отказы в визах российским. Его слова приводит РИА Новости.

Россия применяет зеркальные меры при отказе в визах журналистам
© РИА Новости
"В течение долгого времени мы к этой теме подходили очень аккуратно... западники нас вынуждают на принятие зеркальных мер. Такие зеркальные меры начали применяться", - отметил он.

Мешков добавил, что "пока это все находится в сфере выдачи или невыдачи виз".

До этого стало известно, что журналисту "Известий" Николаю Иванову и оператору Георгию Бекаури Франция отказала в визе для съемок репортажа про французское сопротивление к 80-летию Победы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Франции выдать рабочие визы журналисту и оператору "Известий" можно считать примером дискриминации.

6 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о необходимости пересмотра французскими властями решения об отказе в визе российскому журналисту "Комсомольской правды".

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