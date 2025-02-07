Россия применяет зеркальные меры при отказе в визах журналистам

Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что Москва начала применять зеркальные меры в отношении западных журналистов в ответ на отказы в визах российским. Его слова приводит РИА Новости.

" В т е ч е н и е д о л г о г о в р е м е н и м ы к э т о й т е м е п о д х о д и л и о ч е н ь а к к у р а т н о . . . з а п а д н и к и н а с в ы н у ж д а ю т н а п р и н я т и е з е р к а л ь н ы х м е р . Т а к и е з е р к а л ь н ы е м е р ы н а ч а л и п р и м е н я т ь с я " , - о т м е т и л о н .

Мешков добавил, что "пока это все находится в сфере выдачи или невыдачи виз".

До этого стало известно, что журналисту "Известий" Николаю Иванову и оператору Георгию Бекаури Франция отказала в визе для съемок репортажа про французское сопротивление к 80-летию Победы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Франции выдать рабочие визы журналисту и оператору "Известий" можно считать примером дискриминации.

6 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о необходимости пересмотра французскими властями решения об отказе в визе российскому журналисту "Комсомольской правды".