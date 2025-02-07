В Кремле ответили на заявления спецпосланника США по Украине

Пока чего-то субстантивного насчет планов США по урегулированию конфликта на Украине нет. Так на заявления спецпосланника США по Украине Кита Келлога ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По его словам, нужно набраться терпения в вопросе переговоров по Украине.

« Н е т в о з м о ж н о с т и и н е т ж е л а н и я н а к а ж д о е п о д о б н о е с о о б щ е н и е р е а г и р о в а т ь » , — о т м е т и л о ф и ц и а л ь н ы й п р е д с т а в и т е л ь К р е м л я .

Ранее Келлог заявил, что президент США Дональд Трамп хочет остановить боевые действия на Украине до начала переговоров. По словам спецпосланника, Трамп хочет для начала просто остановить человеческие потери, а потом «исходить из этого» в будущих переговорах. При этом он отметил, что и Украине, и России придется пойти на уступки для урегулирования вооруженного конфликта.