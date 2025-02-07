В России ответили на озвученные представителем Трампа условия решения конфликта на Украине

Заявления президента США Дональда Трампа и его команды следует анализировать комплексно, не стремясь к сенсационным выводам, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор ответил на озвученные спецпосланником американского лидера по Украине Китом Келлогом условия урегулирования украинского конфликта.

«Я считаю, что мы не должны критически оценивать все те отдельные заявления, которые в последние дни делаются администрацией Трампа и им самим. Потому что все это надо смотреть в комплексе спокойно, не стремясь к каким-то сенсационным выводам. Надо изучать», — прокомментировал Карасин.

Н е н у ж н о о п у с к а т ь р у к и . Н а д о д а л ь ш е с т р е м и т ь с я д у м а т ь н а д т е м , ч т о п о л у ч и т с я в р е з у л ь т а т е . Т е м б о л е е ч т о в п е р е д и е щ е М ю н х е н с к а я к о н ф е р е н ц и я п о б е з о п а с н о с т и . П о д о ж д е м е е и т о г о в Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее Келлог заявил, что президент США Дональд Трамп готов ужесточить санкции против России для завершения конфликта на Украине. По его словам, введение санкций — «всего лишь три балла» по шкале от 1 до 10, где 10 — это самое болезненное экономическое давление.

Также он добавил, что как Украине, так и России придется пойти на уступки для урегулирования вооруженного конфликта. По словам Келлога, условия сделки, вероятно, не будут приемлемы для Москвы и Киева, но для достижения мира стороны должны попытаться «соблюсти баланс».

Кроме того, спецпосланник президента США сообщил, что Дональд Трамп хочет остановить боевые действия на Украине до начала переговоров. По его словам, американский лидер хочет для начала просто остановить человеческие потери, а потом «исходить из этого» в будущих переговорах.