В Кремле призвали набраться терпения в вопросе переговоров по Украине

У России сохраняется готовность к переговорам по Украине, заявил официальный представить Кремля Дмитрий Песков, призвав набраться терпения в этом вопросе. Об этом пишет ТАСС.

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« М ы н е о д н о к р а т н о г о в о р и л и н а с а м ы х р а з н ы х у р о в н я х , п р е ж д е в с е г о н а у р о в н е г л а в ы г о с у д а р с т в а . Э т а г о т о в н о с т ь с о х р а н я е т с я . Р о с с и я о т к р ы т а к п е р е г о в о р а м » , — о б о з н а ч и л П е с к о в .

Пресс-секретарь российского президента призвал набраться терпения в вопросе урегулирования украинского конфликта, добавив, что «чего-то субстантивного на этот счет пока нет».

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности России к переговорам, но с условием, что они должны основываться на реалиях, складывающихся на данный момент на фронте.