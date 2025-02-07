В Кремле отреагировали на закрытие Русского дома в Баку
Россия сожалеет по поводу закрытия "Русского дома" в Баку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
По словами представителя Кремля, Россия будет ставить вопрос о работе "Русского дома" перед коллегами на разных уровнях, возможно, и на высшем.
"Мы сожалеем в этой связи. Мы считаем, что это недоразумение, которое удастся урегулировать в результате двусторонних контактов", - сказал Песков журналистам.
Ранее сообщалось, что Азербайджан официально направил ноту российской стороне о прекращении деятельности "Русского дома" в Баку 3 февраля.