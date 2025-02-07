В Кремле отреагировали на закрытие Русского дома в Баку

Россия сожалеет по поводу закрытия "Русского дома" в Баку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словами представителя Кремля, Россия будет ставить вопрос о работе "Русского дома" перед коллегами на разных уровнях, возможно, и на высшем.

" М ы с о ж а л е е м в э т о й с в я з и . М ы с ч и т а е м , ч т о э т о н е д о р а з у м е н и е , к о т о р о е у д а с т с я у р е г у л и р о в а т ь в р е з у л ь т а т е д в у с т о р о н н и х к о н т а к т о в " , - с к а з а л П е с к о в ж у р н а л и с т а м .

Ранее сообщалось, что Азербайджан официально направил ноту российской стороне о прекращении деятельности "Русского дома" в Баку 3 февраля.