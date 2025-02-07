Песков оценил работу российской армии при контрнаступлении ВСУ

Российские военнослужащие в зоне спецоперации работают в полную силу, и их действиям может быть дана только самая высокая оценка. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

« В о й с к а р а б о т а ю т г е р о и ч е с к и , н е ж а л е я с е б я » , — з а я в и л о н .

Таким образом, Песков прокомментировал безуспешную попытку контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) 6 февраля. При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что конкретную оценку действиям российских бойцов может давать Министерство обороны РФ, а не аппарат президента.

До этого Минобороны РФ сообщало, что ВС РФ отразили попытку контрнаступления украинской армии в Курской области, противник потерял более 200 военных. ВСУ пытались нанести контрудар в районе населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок.

Минобороны раскрыло новые подробности контратаки ВСУ в Курской области

Отмечается, что противник на данном направлении с утра 6 февраля силами до двух механизированных батальонов на боевых машинах пехоты и боевых бронированных машинах, при поддержке танков и машин разграждения, предприняли восемь волн атак.

6 февраля Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения вражеской техники во время попытки контрнаступления. Техника ВСУ была уничтожена расчетами FPV-дронов.