Захарова отреагировала на отказ Франции в выдаче виз российским журналистам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала травлей российских СМИ отказ властей Франции выдать визы журналисту «Известий» Николаю Иванову и оператору Георгию Бекаури. Об этом сообщает «Известия».

Иванов и Бекаури планировали направиться во Францию для съемок репортажа про французское сопротивление к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Съемочной группе отказались выдать визу, аргументировав это тем, что «одно или несколько государств ЕС» считают журналистов «угрозой общественному порядку или внутренней безопасности».

« П а р и ж р а з в я з а л т р а в л ю р о с с и й с к и х С М И » , — п р о к о м м е н т и р о в а л а с и т у а ц и ю д и п л о м а т .

6 февраля стало известно, что посольство Франции в РФ дважды отказывало в предоставлении визы для работы в Париже журналисту газеты «Комсомольская правда» Александру Куделе. Захарова призвала французские власти пересмотреть решение. Она также ответила на призыв МИД Франции пересмотреть решение о лишении аккредитации постоянного корреспондента Le Monde в Москве Бенжамена Кенеля — по словам представителя российского ведомства, отзыв документа стал вынужденной мерой.