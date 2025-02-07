Захарова отреагировала на отказ Франции в выдаче виз российским журналистам
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала травлей российских СМИ отказ властей Франции выдать визы журналисту «Известий» Николаю Иванову и оператору Георгию Бекаури. Об этом сообщает «Известия».
Иванов и Бекаури планировали направиться во Францию для съемок репортажа про французское сопротивление к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Съемочной группе отказались выдать визу, аргументировав это тем, что «одно или несколько государств ЕС» считают журналистов «угрозой общественному порядку или внутренней безопасности».
«Париж развязал травлю российских СМИ», — прокомментировала ситуацию дипломат.
6 февраля стало известно, что посольство Франции в РФ дважды отказывало в предоставлении визы для работы в Париже журналисту газеты «Комсомольская правда» Александру Куделе. Захарова призвала французские власти пересмотреть решение. Она также ответила на призыв МИД Франции пересмотреть решение о лишении аккредитации постоянного корреспондента Le Monde в Москве Бенжамена Кенеля — по словам представителя российского ведомства, отзыв документа стал вынужденной мерой.