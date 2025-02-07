Захарова отреагировала на отказ Франции в выдаче виз российским журналистам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала травлей российских СМИ отказ властей Франции выдать визы журналисту «Известий» Николаю Иванову и оператору Георгию Бекаури. Об этом сообщает «Известия».

Захарова отреагировала на отказ Франции в выдаче виз российским журналистам
© РИА Новости

Иванов и Бекаури планировали направиться во Францию для съемок репортажа про французское сопротивление к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Съемочной группе отказались выдать визу, аргументировав это тем, что «одно или несколько государств ЕС» считают журналистов «угрозой общественному порядку или внутренней безопасности».

«Париж развязал травлю российских СМИ», прокомментировала ситуацию дипломат.

6 февраля стало известно, что посольство Франции в РФ дважды отказывало в предоставлении визы для работы в Париже журналисту газеты «Комсомольская правда» Александру Куделе. Захарова призвала французские власти пересмотреть решение. Она также ответила на призыв МИД Франции пересмотреть решение о лишении аккредитации постоянного корреспондента Le Monde в Москве Бенжамена Кенеля — по словам представителя российского ведомства, отзыв документа стал вынужденной мерой.