В Госдуме объяснили роспуск занимавшейся российскими активами группы в США

Роспуск группы, занимавшейся преследованием активов российского бизнеса в США, не стоит воспринимать как ослабление давления на Россию, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. По его мнению, речь идет только о последствиях внутренних финансовых расследованиий.

« С е г о д н я в США происходит закрытие многих структур в государственной машине США, идут очень большие увольнения, — напомнил политик. — Закрытие этой группы идет в общем тренде, это та же история, что и с закрытием USAID».

По мнению депутата, прекращение работы группы, занимавшейся российскими активами, не связано с изменением политики США в отношении России, а ориентировано на работу с внутренними проблемами.

« Д у м а ю , э т о с в я з а н о с ф и н а н с о в ы м и р а с с л е д о в а н и я м и , к о т о р ы м и с е й ч а с з а н и м а е т с я н о в а я администрация США, так что мотивы здесь исключительно финансовые. Все идет в общем тренде», — заключил Чепа.

Ранее сообщалось, что новый генпрокурор США Пэм Бонди распустила рабочую группу американского Минюста, которая занималась преследованием активов российского бизнеса. Это следует из текста ее меморандума.