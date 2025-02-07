Пентагон использует Финляндию для «примерки» нового потенциального театра военных действий. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

Он отметил, что об этом говорят демонстративные пролеты американских стратегических бомбардировщиков B-52 над финской территорией. За 2024 год такие полеты проходили дважды — в июле и ноябре.

Напомним, что Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что это вступление было бессмысленным с точки зрения обеспечения безопасности и собственных национальных интересов. В частности, у финских границ теперь появятся российские войска и системы поражения.

Зеленский предложил Трампу способ «заставить» Путина начать переговоры

Ранее Кузнецов заявлял, что власти Финляндии нагнетают в стране атмосферу военного психоза и призывают граждан готовиться к войне. По его словам, граждан запугивают «агрессивными планами России».