Заместитель секретаря Совбеза России Александр Гребенкин заявил, что атаки ВСУ по мирным гражданам свидетельствуют об «агонии» украинских властей. Об этом сообщает РИА Новости.

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Гребенкин подчеркнул, что в последние дни украинские силы применяют «бесчеловечные методы», используют оружие большой поражающей силы против мирных жителей, включая детей, а также атакуют жилые дома и социальные объекты.

Российские военные ранее сообщили, что 1 февраля ВСУ совершили военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату в Судже. В Минобороны РФ подчеркнули, что пуск украинских ракет из Сумской области был зафиксирован российскими средствами ПВО. РИА Новости отмечает, что погибли и получили ранения более 90 человек, в основном это люди пожилого возраста.

Через три дня после этой атаки в Запорожской области беспилотник атаковал школьный автобус. Ранения получили пятеро детей и водитель. Гребенкин заявил, что на фоне продвижения ВС РФ украинские силы пытаются нанести ущерб мирному населению России и гражданской инфраструктуре.