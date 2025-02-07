В Совбезе пообещали наказать виновных в преступных приказах на Украине

Совет безопасности занимается координацией действий органов для привлечения к ответственности всех, кто отдавал или исполнял приказы об использовании оружия большой поражающей силы на Украине, заявил заместитель секретаря СБ России Александр Гребенкин.

В Совбезе пообещали наказать виновных в преступных приказах на Украине
© РИА Новости

По его словам, Совет безопасности ведет координацию работы по привлечению к ответственности лиц, причастных к приказам и их исполнению на Украине, передает ТАСС.

Гребенкин отметил, что в последние дни участились случаи применения вооруженными формированиями Украины бесчеловечных методов ведения войны против мирного населения России, включая детей, а также уничтожение жилых домов и социальных объектов в приграничных регионах.

Он также подчеркнул, что в рамках Совета безопасности РФ и его рабочих органов проводится координация деятельности правоохранительных органов.

Это направлено на то, чтобы перед правосудием предстали все, кто отдавал и исполнял преступные приказы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, количество обращений к уполномоченному по правам человека в России в 2024 году увеличилось на 33% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 98,6 тыс. заявлений, половина из которых связана с СВО.

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