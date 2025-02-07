В Совбезе пообещали наказать виновных в преступных приказах на Украине

Совет безопасности занимается координацией действий органов для привлечения к ответственности всех, кто отдавал или исполнял приказы об использовании оружия большой поражающей силы на Украине, заявил заместитель секретаря СБ России Александр Гребенкин.

По его словам, Совет безопасности ведет координацию работы по привлечению к ответственности лиц, причастных к приказам и их исполнению на Украине, передает ТАСС.

Гребенкин отметил, что в последние дни участились случаи применения вооруженными формированиями Украины бесчеловечных методов ведения войны против мирного населения России, включая детей, а также уничтожение жилых домов и социальных объектов в приграничных регионах.

Он также подчеркнул, что в рамках Совета безопасности РФ и его рабочих органов проводится координация деятельности правоохранительных органов.

Это направлено на то, чтобы перед правосудием предстали все, кто отдавал и исполнял преступные приказы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, количество обращений к уполномоченному по правам человека в России в 2024 году увеличилось на 33% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 98,6 тыс. заявлений, половина из которых связана с СВО.