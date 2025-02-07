В России отреагировали на озвученное Сирией условие сохранения военных баз

Москва и Дамаск, несомненно, договорятся в вопросе нахождения военных баз России в Сирии, убежден член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на озвученное главой Минобороны Сирии Абу Касра условия.

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« Н а д о п о н и м а т ь , ч т о б а з а в Т а р т у с е — э т о н е н о в а я м о р с к а я б а з а . О н а у ж е т а м м н о г о л е т . Я с а м б ы л т а м е щ е к у р с а н т о м . Д о г о в о р е н н о с т и м о г у т б ы т ь р а з н ы е . В о в с я к о м с л у ч а е , о н и б у д у т т о ч н о в з а и м о в ы г о д н ы е » , — у б е ж д е н К о л е с н и к . « В п о л и т и к е н е т п о с т о я н н ы х д р у з е й , е с т ь п о с т о я н н ы е и н т е р е с ы . Т а к в о т и и н т е р е с ы Р о с с и и б у д у т н а х о д и т ь с я т а м , г д е е й в ы г о д н о »

Ранее Касра заявил, что военные базы России останутся, если Сирия получит выгоду. По его словам, отношение России к новому сирийскому правительству значительно улучшилось, и Дамаск взвешивает требования Москвы. Он отметил, что «в политике нет постоянных врагов». Так Абу Касра ответил на вопрос, сохранит ли Россия военно-морской порт в Тартусе и авиабазу Хмеймим в Латакии.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что новые власти Сирии столкнулись с проблемой диалога с различными силами внутри страны, поэтому внешние игроки должны помочь Арабской Республике в их решении. При этом дипломат подчеркнул, что многие проблемы в странах Ближнего Востока стали следствием политики стран Запада.