В России отреагировали на озвученное Сирией условие сохранения военных баз

Москва и Дамаск, несомненно, договорятся в вопросе нахождения военных баз России в Сирии, убежден член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на озвученное главой Минобороны Сирии Абу Касра условия.
«Надо понимать, что база в Тартусе — это не новая морская база. Она уже там много лет. Я сам был там еще курсантом. Договоренности могут быть разные. Во всяком случае, они будут точно взаимовыгодные», — убежден Колесник. «В политике нет постоянных друзей, есть постоянные интересы. Так вот и интересы России будут находиться там, где ей выгодно»
Ранее Касра заявил, что военные базы России останутся, если Сирия получит выгоду. По его словам, отношение России к новому сирийскому правительству значительно улучшилось, и Дамаск взвешивает требования Москвы. Он отметил, что «в политике нет постоянных врагов». Так Абу Касра ответил на вопрос, сохранит ли Россия военно-морской порт в Тартусе и авиабазу Хмеймим в Латакии.
В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что новые власти Сирии столкнулись с проблемой диалога с различными силами внутри страны, поэтому внешние игроки должны помочь Арабской Республике в их решении. При этом дипломат подчеркнул, что многие проблемы в странах Ближнего Востока стали следствием политики стран Запада.