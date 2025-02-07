Посол России в Финляндии рассказал о конвертах с неизвестным порошком и угрозах

Российские дипломаты в Финляндии работают в условиях постоянного давления, сталкиваются с оскорблениями, вандализмом, конвертами с неизвестным порошком и угрозами. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

« О п р е д е л е н н о е п с и х о л о г и ч е с к о е д а в л е н и е н а н а с , б е з у с л о в н о , п ы т а ю т с я о к а з а т ь . В а н д а л и з м , о с к о р б л е н и я , к о н в е р т ы с н е и з в е с т н ы м п о р о ш к о м , у г р о з ы м и н и р о в а н и я и т . д . с т а л и , к с о ж а л е н и ю , ч а с т ь ю п о в с е д н е в н о й ж и з н и н а ш е г о п о с о л ь с т в а » , — п о д ч е р к н у л о н .

Посол России Кузнецов: Хельсинки не понимает первопричины конфликта на Украине

По словам российского дипломата, посольство сообщает о соответствующих инцидентах местным правоохранительным органам, взаимодействие с которыми «остается в целом конструктивным».

До этого Кузнецов заявлял, что финское руководство отказывается понимать первопричины конфликта на Украине.

Он подчеркнул, что Хельсинки неверно оценивают перспективы российско-украинского конфликта. Власти Финляндии настаивают, что условия для достижения мира должны быть определены именно Киевом, добавил Кузнецов.

Ранее посол РФ заявил о нагнетании военного психоза властями Финляндии.