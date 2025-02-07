В МИД России оценили вероятность возвращения к обсуждению мирного договора с Японией

Японское правительство после начала специальной военной операции (СВО) в феврале 2022 года встало на путь последовательного демонтажа российско-японских отношений. Об этом в интервью «Известиям» заявил заместитель руководителя министерства иностранных дел России Андрей Руденко.

Он утверждает, что в Японии развивается русофобия, а у российских границ совместно с Соединенными Штатами и другими странами Североатлантического альянса «наращивается провокационная военная активность».

Японский журналист задал провокационный вопрос про Россию китайскому дипломату

Руденко подчеркнул, что в таких условиях Москва не видит возможности для возобновления переговоров с Токио о заключении документа, который стал бы базой для добрососедских отношений.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что политика Токио по отношению к Москве остается откровенно недружественной.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне заявил, что в настоящее время российские власти не видят возможности для переговоров о мирном договоре с Японией из-за недружественной политики Токио.

Ранее генсек правительства Японии впал в ступор перед журналистами после вопроса о Курильских островах.