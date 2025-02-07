В Крыму заявили о попытке USAID внедриться в парламент полуострова

Структуры Агентства США по международному развитию USAID пытались до 2014 года внедриться в парламент Крыма под видом информационного центра. Об этом РИА Новости рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

В Крыму заявили о попытке USAID внедриться в парламент полуострова
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«В парламенте Крыма они предлагали сделать информационный центр на базе парламентской библиотеки. Пытались внедриться по дешевке», отметил Константинов, отметив, что структуры USAID работали до 2014 года, однако после воссоединения полуострова с Россией прекратили свою деятельность.

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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что USAID надо было переименовать в «агентство по смене режимов», что больше бы соответствовало его деятельности. По словам Захаровой, выяснилось то, что агентство использовало деньги не на проекты гуманитарной помощи, а на «сомнительные инициативы по дестабилизации геополитической обстановки в других странах».

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