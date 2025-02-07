Структуры Агентства США по международному развитию USAID пытались до 2014 года внедриться в парламент Крыма под видом информационного центра. Об этом РИА Новости рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

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« В п а р л а м е н т е К р ы м а о н и п р е д л а г а л и с д е л а т ь и н ф о р м а ц и о н н ы й ц е н т р н а б а з е п а р л а м е н т с к о й б и б л и о т е к и . П ы т а л и с ь в н е д р и т ь с я п о д е ш е в к е » , — о т м е т и л К о н с т а н т и н о в , о т м е т и в , ч т о с т р у к т у р ы U S A I D р а б о т а л и д о 2 0 1 4 г о д а , о д н а к о п о с л е в о с с о е д и н е н и я п о л у о с т р о в а с Р о с с и е й п р е к р а т и л и с в о ю д е я т е л ь н о с т ь .

В Белом доме представили список самых нелепых расходов USAID

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что USAID надо было переименовать в «агентство по смене режимов», что больше бы соответствовало его деятельности. По словам Захаровой, выяснилось то, что агентство использовало деньги не на проекты гуманитарной помощи, а на «сомнительные инициативы по дестабилизации геополитической обстановки в других странах».