Депутат Гусев предложил сделать Пасху и день Святой Троицы выходными днями

Пасху и день Святой Троицы необходимо сделать выходными днями. К этому призвал в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия – За правду"), который подготовил соответствующий законопроект.

Пасху и день Святой Троицы предложили сделать выходными
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Он напомнил, что оба этих праздника приходятся на воскресенье, поэтому депутат предлагает сделать дополнительный выходной в понедельник.

"День Святой Троицы и Пасха это не просто праздники, а светлые моменты жизни, наполненные радостью, душевным теплом и семейными традициями", объяснил Гусев.

По мнению политика, данная инициатива поможет россиянам провести больше времени с родными. Как утверждает Гусев, таким образом удастся укрепить традиции и приумножить их смысл для детей и будущих поколений.

Согласно постановлению о праздничных и выходных днях в этому году, празднование Международного женского дня также выпадет на субботу и воскресенье, 8 и 9 марта. Выходные в связи с празднованием Дня России выпадут на период с 12 по 15 июня, а в День народного единства – с 2 по 4 ноября. Кроме того, россияне, как и в 2024 году, смогут отдохнуть 31 декабря.

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