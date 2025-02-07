Пасху и день Святой Троицы предложили сделать выходными

Пасху и день Святой Троицы необходимо сделать выходными днями. К этому призвал в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия – За правду"), который подготовил соответствующий законопроект.

Он напомнил, что оба этих праздника приходятся на воскресенье, поэтому депутат предлагает сделать дополнительный выходной в понедельник.

" Д е н ь С в я т о й Т р о и ц ы и П а с х а – э т о н е п р о с т о п р а з д н и к и , а с в е т л ы е м о м е н т ы ж и з н и , н а п о л н е н н ы е р а д о с т ь ю , д у ш е в н ы м т е п л о м и с е м е й н ы м и т р а д и ц и я м и " , – о б ъ я с н и л Г у с е в .

По мнению политика, данная инициатива поможет россиянам провести больше времени с родными. Как утверждает Гусев, таким образом удастся укрепить традиции и приумножить их смысл для детей и будущих поколений.

Согласно постановлению о праздничных и выходных днях в этому году, празднование Международного женского дня также выпадет на субботу и воскресенье, 8 и 9 марта. Выходные в связи с празднованием Дня России выпадут на период с 12 по 15 июня, а в День народного единства – с 2 по 4 ноября. Кроме того, россияне, как и в 2024 году, смогут отдохнуть 31 декабря.