В Госдуму внесен проект о выплате пособия на ребенка до 23 лет

Депутаты от КПРФ предложили законопроект в Госдуму, который предусматривает ежемесячные выплаты родителям детей до 23 лет, обучающихся на очной форме. Законопроект доступен в электронной базе Госдумы.

« П р е д л а г а е т с я в н е с т и и з м е н е н и я в з а к о н „ О г о с у д а р с т в е н н ы х п о с о б и я х г р а ж д а н а м , и м е ю щ и м д е т е й “ » , — с о о б щ а е т Т А С С .

Законопроект предлагает изменить возраст получения пособия на ребенка с 18 до 23 лет для тех, кто учится очно.

В документе отмечается, что, если ребенок обучается в образовательной организации очной форме обучения, он учитывается в составе семьи до достижения им 23 лет, в результате чего среднедушевой доход семьи снижается. Авторы законопроекта считают, что он поможет улучшить социальную защиту семей с детьми. Это создаст единую систему поддержки от беременности до совершеннолетия ребенка. Однако продление выплат увеличит расходы федерального бюджета на 99 миллиардов рублей ежегодно.

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Ранее URA.RU сообщало, что группа депутатов Госдумы от ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого внесет на рассмотрение парламента законопроект, целью которого является увеличение размера пособия по уходу за ребенком до полутора лет. По предложению депутатов, пособие должно составлять 60% от среднего заработка родителя, а минимальный размер пособия — не менее 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе.