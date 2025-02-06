Захарова назвала противоречивыми слова Дуды об участии Польши в диалоге по Украине

Россия считает противоречивыми заявления президента Польши Анджея Дуды о необходимости участия Варшавы в переговорах по Украине. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге.

« О н и д о л ж н ы п о н и м а т ь , ч т о с т о л п е р е г о в о р о в п о д р а з у м е в а е т д и п л о м а т и ю , п о л и т и к о - д и п л о м а т и ч е с к и е м е т о д ы и м е т о д о л о г и ю , а н е м е т о д ы , в е д у щ и е к э с к а л а ц и и с и т у а ц и и » , — у к а з а л а д и п л о м а т .

Официальный представитель МИД добавила, что в ходе переговорного процесса не удастся добиться мирного процесса, пока представители западных стран продолжают поставки вооружения Киеву и делают все, чтобы он вел боевые действия «до последнего украинца».

3 февраля Дуда в интервью Financial Times заявил, что Варшава должна участвовать в переговорах по Украине. По мнению польского лидера, если президент США Дональд Трамп пригласит за стол переговоров другие страны, то присутствие Польши было бы в интересах Украины.

2 февраля Трамп анонсировал контакты с Россией и Украиной, подчеркнув успех переговоров. Киев со своей стороны выразил опасения по поводу своей роли в этих переговорах, особенно в вопросах выборов и безопасности. В Кремле же заявили, что не получали никаких приглашений от команды президента США.