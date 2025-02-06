На сайте МИД РФ открыт раздел с данными о местах захоронений глав ведомства

МИД РФ в сотрудничестве с Российским военно-историческим обществом по наполнению интерактивного портала "Местопамяти.РФ" открыл на своем официальном сайте раздел с данными о 25 выявленных местах захоронений руководителей отечественного внешнеполитического ведомства различных эпох. Как сообщили в МИД, раздел открыт в преддверии Дня дипломатического работника.

Отмечается, что местом захоронения выдающегося дипломата, последнего канцлера Российской империи Александра Горчакова является Санкт-Петербург, Петродворцовый район, поселок Стрельна, кладбище Троице-Сергиевой пустыни. На интерактивной карте также содержится информация о местах захоронения канцлера Российской империи Александра Безбородко, министров иностранных дел России Николая Гирса, Владимира Ламздорфа, Александра Извольского и ряда других глав российского дипведомства разных эпох.

Как указали в ведомстве, в разделе можно ознакомиться с материалами о жизни и наследии выдающихся российских дипломатов, оказавших значительное влияние на внешнюю политику страны, а также узнать подробнее о местах, где они покоятся.