Требование Владимира Зеленского отправить на Украину 200 тысяч «миротворцев» нереалистично. Об этом РИА Новости заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

Ранее Зеленский призвал Запад направить на Украину 200 тысяч «миротворцев» для урегулирования конфликта.

« К о н е ч н о , к о г д а о н з а я в и л о 2 0 0 т ы с я ч а х — э т о п р о с т о н е р е а л ь н о , н и к т о и х н е с о б е р е т . Е с л и г о в о р и т ь с е р ь е з н о , т о о н и у ж е п о м а к с и м у м у в ы л о ж и л и с ь » , — п р о к о м м е н т и р о в а л э т о М е ш к о в .

По его словам, то количество военных под видом наемников, которое уже было отправлено на Украину, является «почти тем максимумом, на который Запад уже вышел».

Накануне иностранные СМИ сообщили, что главы Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку «миротворческих сил» на Украину после окончания конфликта. Отмечалось, что британский премьер Кир Стармер «еще не полностью» склоняется к инициативе, в то время как французский президент Эммануэль Макрон продолжает продвигать идею отправки на Украину военных.