Богданов обсудил с руководством Ирака ближневосточную повестку
Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил с руководством Ирака ближневосточную повестку и сотрудничество с Россией, в том числе на торгово-экономическом и топливно-энергетическом направлениях. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
В ходе своего визита 5-6 февраля в Багдад Богданов встретился с президентом Ирака Абдель Латифом Рашидом, премьер-министром Мухаммедом ас-Судани, главой МИД Фуадом Хусейном и другими представителями власти страны.
"В ходе состоявшихся бесед были подробно обсуждены актуальные вопросы дальнейшего продвижения всего комплекса традиционно дружественных российско-иракских связей, в том числе в контексте реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. При этом был подтвержден неизменный настрой Москвы и Багдада на поддержание активного политического диалога и наращивание взаимовыгодного сотрудничества в различных областях с акцентом на торгово-экономическое и топливно-энергетическое направление", - отметили на Смоленской площади.
В министерстве добавили, что стороны также обменялись мнениями по вопросам ближневосточной повестки дня и уделили значительное внимание развитию ситуации в Ираке. Российская сторона выразила поддержку усилиям иракского руководства по дальнейшему укреплению внутриполитической стабильности, противодействию терроризму и другим вызовам национальной безопасности страны, решению стоящих перед ней проблем социально-экономического характера, усилению конструктивного влияния Багдада на общей арабской арене.
"Была особо отмечена необходимость поддержания режима прекращения огня в Ливане и в секторе Газа, скорейшего справедливого решения палестинской проблемы, налаживания инклюзивного политпроцесса в Сирии с участием всех ее этноконфессиональных групп и политических сил в интересах обеспечения единства, территориальной целостности и суверенитета этой страны. Подчеркивалась безальтернативность политико-дипломатического урегулирования конфликтов и кризисных ситуаций в регионе в строгом соответствии с принципами Устава ООН и решениями ее Совета Безопасности", - указали в российском дипведомстве.