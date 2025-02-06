Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил с руководством Ирака ближневосточную повестку и сотрудничество с Россией, в том числе на торгово-экономическом и топливно-энергетическом направлениях. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

В ходе своего визита 5-6 февраля в Багдад Богданов встретился с президентом Ирака Абдель Латифом Рашидом, премьер-министром Мухаммедом ас-Судани, главой МИД Фуадом Хусейном и другими представителями власти страны.

" В х о д е с о с т о я в ш и х с я б е с е д б ы л и п о д р о б н о о б с у ж д е н ы а к т у а л ь н ы е в о п р о с ы д а л ь н е й ш е г о п р о д в и ж е н и я в с е г о к о м п л е к с а т р а д и ц и о н н о д р у ж е с т в е н н ы х р о с с и й с к о - и р а к с к и х с в я з е й , в т о м ч и с л е в к о н т е к с т е р е а л и з а ц и и д о г о в о р е н н о с т е й , д о с т и г н у т ы х н а в ы с ш е м у р о в н е . П р и э т о м б ы л п о д т в е р ж д е н н е и з м е н н ы й н а с т р о й Москвы и Багдада на поддержание активного политического диалога и наращивание взаимовыгодного сотрудничества в различных областях с акцентом на торгово-экономическое и топливно-энергетическое направление", - отметили на Смоленской площади.

В министерстве добавили, что стороны также обменялись мнениями по вопросам ближневосточной повестки дня и уделили значительное внимание развитию ситуации в Ираке. Российская сторона выразила поддержку усилиям иракского руководства по дальнейшему укреплению внутриполитической стабильности, противодействию терроризму и другим вызовам национальной безопасности страны, решению стоящих перед ней проблем социально-экономического характера, усилению конструктивного влияния Багдада на общей арабской арене.