Захарова: работа дипломата является круглосуточной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что работа дипломата является круглосуточной.

Захарова: работа дипломата является круглосуточной
© РИА Новости

В беседе с 360.ru Захарова привела в пример историю, случившуюся в одном из российских посольств.

«Вдруг появляется информация, что три ребёнка, очевидно имеющих отношение к русскоязычному миру, среде, обнаружены в полицейском участке. Наши дипломаты туда бросаются. И оказывается, неблагополучная семья. Отец задержан, и видимо это было неоднократно, уже местной стороной», сообщила дипломат.

По её словам, трое детей остались без попечительства и опеки, их мать находилась в другой стране, и посольство приняло активное участие в судьбе несовершеннолетних.

«Их берут практически в семьи для того, чтобы они ночевали не где-то в распределителе, в приёмнике, где они языка-то не знают. Это очень важно, они совсем маленькие. И вот весь коллектив, не такой большой, собираются для того, чтобы их принять, пусть временно», рассказала Захарова.

Она отметила, что к решению вопроса подключили всех, включая уполномоченного по правам ребёнка Марию Львову-Белову.

«Посол лично сделал всё для того, чтобы местные власти проявили гуманизм к ребятам. И наш коллектив посольства, и жёны дипломатов, которые просто окружили ребят заботой Это помимо бесконечных подвигов, которые совершают наши дипломаты, которые находятся просто на политической передовой», заключила дипломат.

Ранее Мария Захарова заявила, что Москва даст ответ на высылку российского дипломата из Лондона.

Политика
Мария Захарова
МИД России
Москва
Лондон