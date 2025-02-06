Захарова: работа дипломата является круглосуточной
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что работа дипломата является круглосуточной.
В беседе с 360.ru Захарова привела в пример историю, случившуюся в одном из российских посольств.
«Вдруг появляется информация, что три ребёнка, очевидно имеющих отношение к русскоязычному миру, среде, обнаружены в полицейском участке. Наши дипломаты туда бросаются. И оказывается, неблагополучная семья. Отец задержан, и видимо это было неоднократно, уже местной стороной», — сообщила дипломат.
По её словам, трое детей остались без попечительства и опеки, их мать находилась в другой стране, и посольство приняло активное участие в судьбе несовершеннолетних.
«Их берут практически в семьи для того, чтобы они ночевали не где-то в распределителе, в приёмнике, где они языка-то не знают. Это очень важно, они совсем маленькие. И вот весь коллектив, не такой большой, собираются для того, чтобы их принять, пусть временно», — рассказала Захарова.
Она отметила, что к решению вопроса подключили всех, включая уполномоченного по правам ребёнка Марию Львову-Белову.
«Посол лично сделал всё для того, чтобы местные власти проявили гуманизм к ребятам. И наш коллектив посольства, и жёны дипломатов, которые просто окружили ребят заботой… Это помимо бесконечных подвигов, которые совершают наши дипломаты, которые находятся просто на политической передовой», — заключила дипломат.
Ранее Мария Захарова заявила, что Москва даст ответ на высылку российского дипломата из Лондона.