Захарова: работа дипломата является круглосуточной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что работа дипломата является круглосуточной.

В беседе с 360.ru Захарова привела в пример историю, случившуюся в одном из российских посольств.

« В д р у г п о я в л я е т с я и н ф о р м а ц и я , ч т о т р и р е б ё н к а , о ч е в и д н о и м е ю щ и х о т н о ш е н и е к р у с с к о я з ы ч н о м у м и р у , с р е д е , о б н а р у ж е н ы в п о л и ц е й с к о м у ч а с т к е . Н а ш и д и п л о м а т ы т у д а б р о с а ю т с я . И о к а з ы в а е т с я , н е б л а г о п о л у ч н а я с е м ь я . О т е ц з а д е р ж а н , и в и д и м о э т о б ы л о н е о д н о к р а т н о , у ж е м е с т н о й с т о р о н о й » , — с о о б щ и л а д и п л о м а т .

По её словам, трое детей остались без попечительства и опеки, их мать находилась в другой стране, и посольство приняло активное участие в судьбе несовершеннолетних.

« И х б е р у т п р а к т и ч е с к и в с е м ь и д л я т о г о , ч т о б ы о н и н о ч е в а л и н е г д е - т о в р а с п р е д е л и т е л е , в п р и ё м н и к е , г д е о н и я з ы к а - т о н е з н а ю т . Э т о о ч е н ь в а ж н о , о н и с о в с е м м а л е н ь к и е . И в о т в е с ь к о л л е к т и в , н е т а к о й б о л ь ш о й , с о б и р а ю т с я д л я т о г о , ч т о б ы и х п р и н я т ь , п у с т ь в р е м е н н о » , — р а с с к а з а л а Захарова.

Она отметила, что к решению вопроса подключили всех, включая уполномоченного по правам ребёнка Марию Львову-Белову.

« П о с о л л и ч н о с д е л а л в с ё д л я т о г о , ч т о б ы м е с т н ы е в л а с т и п р о я в и л и г у м а н и з м к р е б я т а м . И н а ш к о л л е к т и в п о с о л ь с т в а , и ж ё н ы д и п л о м а т о в , к о т о р ы е п р о с т о о к р у ж и л и р е б я т з а б о т о й … Э т о п о м и м о б е с к о н е ч н ы х п о д в и г о в , к о т о р ы е с о в е р ш а ю т н а ш и д и п л о м а т ы , к о т о р ы е н а х о д я т с я п р о с т о н а п о л и т и ч е с к о й п е р е д о в о й » , — з а к л ю ч и л а д и п л о м а т .

Ранее Мария Захарова заявила, что Москва даст ответ на высылку российского дипломата из Лондона.