Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала переброску российских дипломатов в Африку. Об этом сообщает NEWS.ru.

По словам Захаровой, перевод дипломатов России из Европы в Африку является логичным ответом на действия западных стран. Как считает представитель МИД, страны Запада саботируют работу дипломатов из России на своей территории.

« Н а ф о н е с а н к ц и о н н о й в о й н ы п р о т и в н а ш е й с т р а н ы , б л о к и р о в а н и я в с е г о — т о р г о в л и , л о г и с т и к и , г у м а н и т а р н ы х с в я з е й и т а к д а л е е — б ы л и п р и н я т ы с о о т в е т с т в у ю щ и е р е ш е н и я . В т о м ч и с л е и в р а м к а х п е р е о р и е н т а ц и и р а б о т ы в н е ш н е п о л и т и ч е с к о г о в е д о м с т в а н а т е н а п р а в л е н и я , к о т о р ы е п р и н о с я т к о н к р е т н ы е р е з у л ь т а т ы и г д е н у ж н о б ы л о р а б о т а т ь с у д в о е н н о й и у т р о е н н о й с и л о й . Т а к а я п е р е б р о с к а д и п л о м а т о в н а ч а л а с ь н е и з - з а ж е л а н и я с о к р а т и т ь н а ш е п р и с у т с т в и е г д е - т о , а п р о с т о и з - з а п р о з ы ж и з н и с а м и х з а п а д н ы х р е ж и м о в » , — з а я в и л а о н а .

Захарова также добавила, что еще с 2022 года стали проводиться встречи с дипломатами, которые уехали из западных стран из-за давления. По ее словам, переподготовкой этих специалистов занимаются в российском МИД.

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Ранее Захарова заявила, что Москва даст ответ на высылку российского дипломата из Лондона.