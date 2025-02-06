Захарова прокомментировала переброску российских дипломатов в Африку
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала переброску российских дипломатов в Африку. Об этом сообщает NEWS.ru.
По словам Захаровой, перевод дипломатов России из Европы в Африку является логичным ответом на действия западных стран. Как считает представитель МИД, страны Запада саботируют работу дипломатов из России на своей территории.
«На фоне санкционной войны против нашей страны, блокирования всего — торговли, логистики, гуманитарных связей и так далее — были приняты соответствующие решения. В том числе и в рамках переориентации работы внешнеполитического ведомства на те направления, которые приносят конкретные результаты и где нужно было работать с удвоенной и утроенной силой. Такая переброска дипломатов началась не из-за желания сократить наше присутствие где-то, а просто из-за прозы жизни самих западных режимов», — заявила она.
Захарова также добавила, что еще с 2022 года стали проводиться встречи с дипломатами, которые уехали из западных стран из-за давления. По ее словам, переподготовкой этих специалистов занимаются в российском МИД.
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Ранее Захарова заявила, что Москва даст ответ на высылку российского дипломата из Лондона.