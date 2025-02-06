Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала политику США в отношении Европы.

« П р е з и д е н т Р о с с и и Владимир Владимирович Путин прекрасно, просто пошагово очень доходчивым языком рассказал, как сейчас выстроится … европейская часть коллективного Запада, в подобострастном услужливом изгибе уже под Трампа», — заявила она в беседе с 360.ru, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа о выходе страны из состава НАТО.

Как отметила Захарова, Европа давно потеряла собственный суверенитет и независимость во всех смыслах. Ещё полгода назад в европейских странах говорили о неприемлемости идей Трампа и поддерживали либеральную повестку.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен предложил американскому президенту Дональду Трампу и главе нового Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и бизнесмену Илону Маску провести проверку деятельности НАТО, создав для этого специальный департамент.