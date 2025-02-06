Высказывания экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель направлены на продолжение конфликта между Россией и Украиной, рассказал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

Ранее Меркель сделала ряд заявлений о конфликте на Украине. Она отметила, что не следует передавать ВСУ немецкие дальнобойные ракеты Taurus. Вместе с тем, она призвала принять меры к тому, чтобы предотвратить победу России в конфликте.

« М е р к е л ь н и к о г д а н е о т л и ч а л а с ь о р и г и н а л ь н ы м м ы ш л е н и е м . Е е л и д е р с к и е к а ч е с т в а б ы л и с и л ь н о п р е у в е л и ч е н ы , а в с е с л а в о с л о в и я в е е а д р е с и н е о д н о к р а т н ы е о б ъ я в л е н и я е е « п е р с о н о й г о д а » — н е о б о с н о в а н н ы » , — з а м е т и л с е н а т о р .

По его оценке, в этот раз экс-канцлер также выдала «очередную банальность». Он уточнил, что политик не рассказала, «как не допустить [победу России], за счет чего не допустить, возможно ли ее не допустить».

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Пушков констатировал, что несмотря на то, что Меркель не дала ответов, не конкретизировала свои пожелания, ее призыв «вредоносен», так как направлен на продолжение противостояния, а не на его прекращение.