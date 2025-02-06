Пушков прокомментировал слова Меркель о России
Высказывания экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель направлены на продолжение конфликта между Россией и Украиной, рассказал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
Ранее Меркель сделала ряд заявлений о конфликте на Украине. Она отметила, что не следует передавать ВСУ немецкие дальнобойные ракеты Taurus. Вместе с тем, она призвала принять меры к тому, чтобы предотвратить победу России в конфликте.
«Меркель никогда не отличалась оригинальным мышлением. Ее лидерские качества были сильно преувеличены, а все славословия в ее адрес и неоднократные объявления ее «персоной года» — необоснованны», — заметил сенатор.
По его оценке, в этот раз экс-канцлер также выдала «очередную банальность». Он уточнил, что политик не рассказала, «как не допустить [победу России], за счет чего не допустить, возможно ли ее не допустить».
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Пушков констатировал, что несмотря на то, что Меркель не дала ответов, не конкретизировала свои пожелания, ее призыв «вредоносен», так как направлен на продолжение противостояния, а не на его прекращение.