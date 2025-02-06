Лавров отметил рост влияния глобального Юга и Востока
Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с депутатами Госдумы отметил рост влияния в мире глобального Юга и Востока и важность устойчивых к влиянию недружественных стран механизмов сотрудничества. Об этом говорится в сообщении дипведомства РФ по итогам участия министра в совместном заседании комитетов Госдумы по международным делам, по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, а также по контролю.
"Отвечая на вопросы парламентариев, министр затронул ключевые тенденции формирования многополярного мира, подчеркнул растущее влияние государств глобального Юга и Востока на мировую политику, важность становления устойчивых к деструктивным шагам недружественных стран механизмов разноформатного сотрудничества", - говорится в сообщении.
Как указали в МИД, на встрече "были определены дальнейшие шаги по реализации внешнеполитических задач, обозначены приоритеты совместного приложения усилий законодательной и исполнительной ветвей власти, нацеленные на формирование благоприятных и прежде всего безопасных условий для динамичного развития страны, укрепления ее суверенитета и улучшения качества жизни россиян".
Лавров отметил "регулярный, содержательный и доверительный характер взаимодействия с депутатами". Это, по словам министра, "позволяет в режиме "реального времени" обмениваться мнениями по всему комплексу вопросов, связанных с развитием отношений с зарубежными государствами и международными объединениями, и способствует повышению эффективности работы российского внешнеполитического ведомства".
На мероприятие были приглашены руководители партийных фракций нижней палаты парламента. Совместное заседание прошло в рамках подготовки к запланированному на 19 февраля в Государственной Думе "правительственному часу" на тему "Об актуальных вопросах внешней политики Российской Федерации".