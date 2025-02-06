Лавров отметил рост влияния глобального Юга и Востока

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с депутатами Госдумы отметил рост влияния в мире глобального Юга и Востока и важность устойчивых к влиянию недружественных стран механизмов сотрудничества. Об этом говорится в сообщении дипведомства РФ по итогам участия министра в совместном заседании комитетов Госдумы по международным делам, по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, а также по контролю.

" О т в е ч а я н а в о п р о с ы п а р л а м е н т а р и е в , м и н и с т р з а т р о н у л к л ю ч е в ы е т е н д е н ц и и ф о р м и р о в а н и я м н о г о п о л я р н о г о м и р а , п о д ч е р к н у л р а с т у щ е е в л и я н и е г о с у д а р с т в г л о б а л ь н о г о Ю г а и В о с т о к а н а м и р о в у ю п о л и т и к у , в а ж н о с т ь с т а н о в л е н и я у с т о й ч и в ы х к д е с т р у к т и в н ы м ш а г а м н е д р у ж е с т в е н н ы х с т р а н м е х а н и з м о в р а з н о ф о р м а т н о г о с о т р у д н и ч е с т в а " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Как указали в МИД, на встрече "были определены дальнейшие шаги по реализации внешнеполитических задач, обозначены приоритеты совместного приложения усилий законодательной и исполнительной ветвей власти, нацеленные на формирование благоприятных и прежде всего безопасных условий для динамичного развития страны, укрепления ее суверенитета и улучшения качества жизни россиян".

Лавров отметил "регулярный, содержательный и доверительный характер взаимодействия с депутатами". Это, по словам министра, "позволяет в режиме "реального времени" обмениваться мнениями по всему комплексу вопросов, связанных с развитием отношений с зарубежными государствами и международными объединениями, и способствует повышению эффективности работы российского внешнеполитического ведомства".

На мероприятие были приглашены руководители партийных фракций нижней палаты парламента. Совместное заседание прошло в рамках подготовки к запланированному на 19 февраля в Государственной Думе "правительственному часу" на тему "Об актуальных вопросах внешней политики Российской Федерации".