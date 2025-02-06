Патрушев раскрыл цель НАТО на Балтике

Патрушев обвинил Североатлантический альянс в блокаде российских портов на Балтике
Североатлантический альянс пытается блокировать Россию на Балтике, стремится парализовать работу портов в Ленинградской и Калининградской областях, заявил председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Об этом пишет ТАСС.
Совещание по вопросам обеспечения безопасности морского и речного судоходства прошло, по поручению главы РФ Владимира Путина, в Нижнем Новгороде.
«Следует отметить, что координируемые англосаксами действия Североатлантического альянса на Балтике, в Финском заливе представляют собой попытки блокады России, в том числе с целью парализовать работу наших портов в Ленинградской и Калининградской областях», — отметил помощник президента РФ.
Патрушев заметил, что в своем стремлении ослабить Россию западники используют и террористические методы. Так, они осуществили теракт на грузовом судне «Урса Майор», вышедшем из Санкт-Петербурга, предприняли пиратский захват корабля Eagle S на Балтике.
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Такая политика негативно влияет на надежность и безопасность грузопассажирских перевозок, разрушает глобальную систему морского торгового судоходства, подчеркнул председатель Морской коллегии.