Патрушев раскрыл цель НАТО на Балтике

Североатлантический альянс пытается блокировать Россию на Балтике, стремится парализовать работу портов в Ленинградской и Калининградской областях, заявил председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Об этом пишет ТАСС.

Совещание по вопросам обеспечения безопасности морского и речного судоходства прошло, по поручению главы РФ Владимира Путина, в Нижнем Новгороде.

« С л е д у е т о т м е т и т ь , ч т о к о о р д и н и р у е м ы е а н г л о с а к с а м и д е й с т в и я С е в е р о а т л а н т и ч е с к о г о а л ь я н с а н а Б а л т и к е , в Ф и н с к о м з а л и в е п р е д с т а в л я ю т с о б о й п о п ы т к и б л о к а д ы Р о с с и и , в т о м ч и с л е с ц е л ь ю п а р а л и з о в а т ь р а б о т у н а ш и х п о р т о в в Л е н и н г р а д с к о й и К а л и н и н г р а д с к о й о б л а с т я х » , — о т м е т и л п о м о щ н и к п р е з и д е н т а Р Ф .

Патрушев заметил, что в своем стремлении ослабить Россию западники используют и террористические методы. Так, они осуществили теракт на грузовом судне «Урса Майор», вышедшем из Санкт-Петербурга, предприняли пиратский захват корабля Eagle S на Балтике.

Патрушев обвинил Запад в попытках ограничить роль РФ в Мировом океане

Такая политика негативно влияет на надежность и безопасность грузопассажирских перевозок, разрушает глобальную систему морского торгового судоходства, подчеркнул председатель Морской коллегии.