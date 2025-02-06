Лавров и глава МИД Турции обсудили по телефону ситуацию вокруг Сирии
Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг Сирии, а также двустороннюю и международную повестку, включая Ближний Восток и Украину, сообщает пресс-служба российского МИД.
«Подтверждена важность плотной координации шагов, в том числе в межведомственном формате, по реализации договорённостей президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана», — говорится в пресс-релизе.
Лавров и Фидан также рассмотрели график предстоящих контактов.
Ранее в МВД Сирии заявили, что сотрудничество с Россией отвечает интересам республики.
Фидан выразил уверенность, что ситуация с российскими военными базами в Сирии будет со временем урегулирована.