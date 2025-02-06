Лавров и глава МИД Турции обсудили по телефону ситуацию вокруг Сирии

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг Сирии, а также двустороннюю и международную повестку, включая Ближний Восток и Украину, сообщает пресс-служба российского МИД.

« П о д т в е р ж д е н а в а ж н о с т ь п л о т н о й к о о р д и н а ц и и ш а г о в , в т о м ч и с л е в м е ж в е д о м с т в е н н о м ф о р м а т е , п о р е а л и з а ц и и д о г о в о р ё н н о с т е й п р е з и д е н т а Р о с с и и В л а д и м и р а П у т и н а и п р е з и д е н т а Т у р ц и и Р е д ж е п а Т а й и п а Э р д о г а н а » , — г о в о р и т с я в п р е с с - р е л и з е .

Лавров и Фидан также рассмотрели график предстоящих контактов.

Ранее в МВД Сирии заявили, что сотрудничество с Россией отвечает интересам республики.

Фидан выразил уверенность, что ситуация с российскими военными базами в Сирии будет со временем урегулирована.